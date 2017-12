Aggro-Affe bedroht ganzes Dorf und tötet Haustiere

Dieser Affe ist extrem gefährlich! Das Tier terrorisiert gleich ein ganzes Dort und tötet sogar Haustiere. Die Bewohner leben seitdem in Angst!

In einem Dorf in Vietnam soll der aggressive Affe schon drei Haustiere getötet haben. Der Chef der Forstbehörde habe sich laut der Zeitung „Tuoi Tre“ an die Tierschutzgruppe gewandt, um den Affen einzufangen. Bei dem Tier soll es sich um einen Schweinsaffen handeln.

Der Affe soll unter anderem vier Ewlpen einer Bäuerin getötet haben und soll nach ihrem Nacken geschnappt haben – aufgrund der schweren Verletzungen sind die Vierbeiner gestorben. Auch einen Hund und eine Katze hat er umgebracht. Besonders Frauen und Kinder sind in Gefahr – Männer würde er wohl nicht angreifen. "Er würde sich niemals an Männer wagen, aber bedroht oft Frauen und Kinder", so eine Augenzeugin.