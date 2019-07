Agnes Heller: Die Philosophin ist tot

Die ungarische Philosophin Agnes Heller ist tot. Laut „444.hu“ starb die 90-Jährige am Freitag während eines Urlaubs im Badeort Balatonalmadi. Augenzeugen berichten, dass sie in einem See baden ging und weit hinausschwamm. Leider kehrte sie danach nicht mehr zurück.

Sie entging nur knapp dem Holocaust

Heller wurde 1929 in Budapest geboren und erlebte als Kind die Zeit des Nazi-Regimes mit. Sie schaffte es, gemeinsam mit ihrer Mutter zu flüchten. Ihr Vater und andere Mitglieder ihrer jüdischen Familie hingegen wurden von den Nationalsozialisten ermordet.

Die Wissenschaftlerin war eine Schülerin des ungarischen Philosophen Georg Lukacs. 1986 übernahm sie den renommierten Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York.