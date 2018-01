Aki Lehmann: Der Musiker ist gestorben!

Aki Lehmann ist tot. Ein halbes Jahrhundert prägte er die ostdeutsche Musikgeschichte. Am Mittwoch sei er verstorben, wie die "Märkische Allgemeine" berichtet.

Die Musik-Legende wurde 68 Jahre alt. Zuletzt lag er in einem Krankenhaus und soll dort auch verstorben sein, wie seine Musikkollegen mitteilten. Peter Salge alias ZAP teilte sich mit ihm ein Studio. Zuletzt habe er ihn vor einigen Wochen gesehen und sagte zu ihm: "Mensch Aki, wirst du doch noch alt und weise." Rund 40 Jahre war er mit ihm befreundet.

Der Babelsberger Musiker und Toningenieur Hans-Joachim „Aki“ Lehmann arbeitete mit vielen Künstlern zusammen - darunter Angelika Mann, Pascal von Wroblewski, IC Falkenberg, Didi Hallervorden, die Big Beat Boys und King Kong and the white woman. Mit den Nieplitztaler Musikanten aus Buchholz gelang ihm sogar der Sprung in die Volksmusik. Er war die erste Anlaufstelle für Musiker in Potsdam. Am 5. Februar wäre Aki Lehmann 69 Jahre alt geworden.