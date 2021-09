Al Harrington: Schauspieler stirbt nach Schlaganfall!

Durch die Rolle des Detective Ben Kokua in der Originalserie "Hawaii Five-0" erlangte er große Bekanntheit. Zudem spielte er auch in der CBS-Produktion "Hawaii Five-0" von 2011 bis 2018 mit. Im Laufe seiner Karriere war er in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen - darunter in "Forrest Gump", "Magnum P.I.", "The Jeffersons", "Charlie's Angels" und "Scrubs".