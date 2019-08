Alanis Morissette: Das Baby ist da!

Reddit this

Jubel- bei ! Die ist im Alter von 45 Jahren zum dritten Mal Mama geworden. Via " " teilte sie jetzt die süße Botschaft mit ihrer Community und verriet dabei ebenfalls den Baby-Namen...

Sila Sahin: Erstes Foto mit beiden Kindern aufgetaucht!

Alanis Morissette ist stolze Mama

Bereits am 08. August erblickte der kleine Spross von Alanis Morissette das Licht der Welt. Dies verriet die Sängerin jetzt jedenfalls unter dem ersten Baby-Foto, welches sie via "Instagram" mit ihren Fans teilte. Doch damit nicht genug! Wie Alanis unter dem Bild verriet, hört ihr kleiner Junge auf den Namen Winter Mercy Morissette-Treadway. Das so eine News von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Die Fans von Alanis Morissette sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Bild der Beauty deutlich wird, hat sie damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns so sehr für dich" sowie "Wow! Soooo ein tolles Foto! Herzlichen Glückwunsch!" Ob uns Alanis in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Baby-Fotos versorgen wird? Wir freuen uns schon jetzt!

