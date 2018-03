Alarmstufe Rot: Die nächste Kältewelle kommt nach Deutschland!

Endlich Frühling! Die Temperaturen sind in den letzten Tagen in Deutschland angestiegen. Am Sonntag wurden sogar Werte von knapp 20 Grad erreicht.

Den meteorologischen Frühlingsanfang haben wir schon längst hinter uns und man könnte meinen, dass der Frühling uns nun jetzt auch erhalten bleiben – Fehlanzeige! Der Winter ist noch längst nicht vorbei: Am Wochenende droht die nächste Kältewelle in Deutschland.

Tagsüber werden dann kaum mehr als 0 Grad erreicht. Nachts können die Temperaturen wieder deutlich unter den Gefrierpunkt fallen. "Es ist unsere alte, russische Kältepeitsche. Sie lebt noch mal auf und bringt in der Höhe aus Osteuropa sehr kalte Luft nach Deutschland“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“.

Kältewelle ab dem Wochenende

Die Kältewelle bricht ab Freitag in Deutschland herein. In der Nacht zum Montag sind sogar Temperaturen von wieder bis zu minus 10 Grad möglich. Tja, das war’s dann wohl vorerst mit dem Frühling – die Winterklamotten sollten wir noch nicht wegpacken…