Alarmstufe Rot! Mega-Sturm rollt auf Deutschland zu

Betroffen sind vor allem Berlin und Brandenburg, das Erzgebirge, aber auch die Nord- und Ostsee. Der Sturm soll am Sonntag über Deutschland hinwegfegen. Und nicht nur das: Es wird deutlich kälter und es muss mit teils heftigen Regenfällen gerechnet werden, die länger anhalten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. So heftig wie „Xavier“ soll der Herbststurm am Wochenende aber nicht werden.

Immerhin soll es nach dem Wochenende wieder etwas freundlicher werden und auch die Sonne lässt sich dann wieder blicken.