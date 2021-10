Alec Baldwin: Schockierende Details nach Todesdrama am Set

Per Gesetz sind die Darsteller eigentlich verpflichtet, im US-Bundesstaat die Pistolen vor dem Gebrauch selbst zu überprüfen. Experten kritisieren, dass es am Set überhaupt Waffen mit echter Munition gegeben habe. und auch das Budget wird bemängelt. Denn es wurde die 24-jährige Hannah Gutierrez-Reed als Waffenmeisterin eingestellt - zuvor hatte sie Kritik geäußert, ob sie dieser Aufgabe überhaupt gewachsen sei. Alec Baldwin habe eine Regel grundlegend missachtet: "Ziele niemals mit einer Waffe auf eine Person!", so der Experte. Und weiter: "Er war offenbar ahnungslos, deshalb wäre es so wichtig, dass bei Filmproduktionen alle, auch die Stars, Waffentraining erhalten."

2021 sind einige Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: