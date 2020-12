Alejandro Sabella: Der Ex-Nationaltrainer ist tot

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Alejandro Sabella. Argentiniens Ex-Nationaltrainer ist im Alter von nur 66 Jahren in Buenos Aires gestorben. Die traurige Nachricht wird von dem argentinischen Fußballverband AFA am Dienstagabend auf Twitter bestätigt. Diverse Medien berichten, dass der Fußball-Star an den Folgen einer Herzerkrankung gestorben ist. Er wurde offenbar wegen Herzrhythmusstörungen in ein Krankenhaus eingeliefert und direkt auf die Intensivstation verlegt. Außerdem machte ihm eine bakterielle Infektion zu schaffen, von der er sich leider nicht mehr erholen konnte.