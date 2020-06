Alena Gerber: Einbruch im "The Bling Ring"-Style

Die bisher unbekannten Täter waren in ihre Münchner Wohnung eingestiegen. Offenbar waren die Diebe besonders Fashion-interessiert: Sie ließen rund ein Dutzend Schuhe mitgehen, wie "bild.de" berichtet. Außerdem erbeuteten sie Skier von Alenas Verlobten Sven Hannawald (38).

Besonders gruselig: Vor wenigen Wochen wurde schon mal in die Wohnung des Paares eingebrochen! Auch damals wurden Schuhe gestohlen.

"Wahnsinn! Es ist wie in dem Film", ärgert sich Alena. "Wir haben ein Penthouse ganz oben, das ist am schwierigsten zu erreichen. Das haben sie bestimmt mit Absicht so gewählt. Verrückt!"

Die Polizeiermittlungen laufen noch auf Hochtouren. Umziehen will das Paar trotzdem nicht. "Wir werden uns einfach noch besser schützen, uns dabei von der Polizei beraten lassen", erklärt das Model. "Aber ein gutes Gefühl habe ich nicht."