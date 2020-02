Alena Gerber: Traurige Baby-Beichte

Die ständigen Ortswechsel machen (30) schwer zu schaffen. Erst kürzlich musste sie ihrem Mann Clemens Fritz (39) zuliebe wieder mal umziehen und das sonnige Los Angeles für das beschauliche Bremen aufgeben. Ein ziemlich einschneidender Kontrast – der ihre Beziehung gerade auf eine harte Probe stellt…

„Mir gefallen die USA eigentlich besser“, verrät das Model gegenüber "Closer". „Aber mein Mann ist wieder bei Werder Bremen. Für ihn ist es dort besser. Irgendeinen Tod muss man sterben. Es ist nicht einfach, denn wir sind beide Alphatiere.“ Klingt einigermaßen resigniert – kein Wunder. Eben erst hatte Alena sich in der neuen Heimat L. A. eingelebt. Auch beruflich. „Es hat gerade Früchte getragen. Ich hatte richtig hart arbeiten müssen, um dorthin zu kommen. Als ich dann so weit war, sind wir wieder zurück nach Deutschland gezogen, und ich muss wieder von vorn anfangen.“

Alena Gerber stößt an ihre Grenzen

Keine einfache Situation, unter der, wie sie offen zugibt, das Verhältnis zu Ehemann Clemens Fritz leidet. „Es ist superschwierig. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn ich meine Karriere komplett auf Eis lege. Mein Mann hat tatsächlich ein schlechtes Gewissen.“ Auch die gemeinsame Tochter leidet unter dem ständigen Hin und Her. „Als wir nach L. A. gezogen sind, hat sie jeden Tag geweint, weil sie ihre Freunde vermisst hat. Sie ist weinend zur Tür gelaufen und hat gesagt, sie will wieder zurück.“

So was will sie vorerst keinem anderen Kind zumuten, daher liegt die Babyplanung momentan auf Eis, obwohl Alena sich eigentlich weiteren Nachwuchs wünscht. „Das ist schade, aber es ginge nicht.“ Ob die Beziehung all diese Hürden auf Dauer aushält? Jedenfalls macht sich offenbar schon ein anderer Mann Hoffnungen: Simon Lorinser, der Ex von (47), startete via eine heftige Flirtoffensive und kommentiert fleißig Alenas Bilder. Männer-Model Simon lebt übrigens passenderweise in Hamburg – knapp 90 Autominuten entfernt von Alenas neuem Wohnsitz. Höchste Zeit also für Clemens, sich mal ordentlich ins Zeug zu legen und Alena Gerber seine Liebe zu zeigen. Kleiner Tipp: Demnächst ist Valentinstag…