Alessandra Ambrosio: Schnell schlank mit dem Detox-Smoothie

Hungern? Bloß nicht! Alessandra Ambrosio ist Genießerin und setzt im Alltag auf eine gesunde Ernährung. Nach dem Training gibt’s für das "Victoria's Secret"-Model einen Green Smoothie mit Detox-Effekt (selbst gemacht aus ca. 70 % Gemüse, 30 % Obst). Der Vorteil? Detox-Kuren reinigen den Körper von innen, kurbeln den Stoffwechsel an, klären das Hautbild und geben neue Energie.

So geht Detox

Beim Detoxen möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen und auf Alkohol, Nikotin, Koffein und tierische Produkte verzichten. Ein weiteres Mantra, an das man sich unbedingt halten sollte: trinken, trinken, trinken!

Darum funktioniert's

Obst und Gemüse bilden die Basis der Detox-Ernährung. Reich an Vitaminen und Mineralstoffen, bestehen sie hauptsächlich aus Wasser, das Schadstoffe schnell aus unserem Körper spült und beim Entgiften hilft. Wasser, Smoothies und basischer Tee helfen unseren Entgiftungsorganen wie Leber, Nieren und Haut, von Toxinen befreit und gereinigt zu werden.

Zu wem passt Detox?

Detoxen klingt meist schwerer, als es wirklich ist. Alles, was man braucht, ist ein guter Mixer, Geduld für das Zubereiten der Speisen, einen starken Willen und ein geschultes Auge, falls das Abendessen mit Freunden ins Lieblingsrestaurant verlegt wird. Detox-Gerichte, Säfte und Smoothies lassen sich auch ganz easy zubereiten und in Weckglas und Co. mit zur Arbeit transportieren.

Virgin Mojito - so easy wird der Detox-Smoothie zubereitet

Zutaten für 2 Personen:

50 g junger Grünkohl

1/2 Baby-Ananas

1 Flasche (ca. 280 ml) Kokoswasser

Saft einer 1/2 Limette

1/2 EL Stevia

Grünkohl verlesen. Ananas schälen und in Stücke schneiden. Beides mit Kokoswasser, Limettensaft und Stevia in einen Mixer geben. Zu einem Smoothie mixen. Sofort servieren.

Schmeckt nach Cocktail, hat aber kaum Kalorien und steckt voller Superfoods: der Virgin Mojito Foto: iStock

Zubereitungszeit ca. 10 Minuten

Pro Portion ca. 80 kcal

Eiweiß: 2 g, Fett: 1 g, Kohlenhydrate: 15 g