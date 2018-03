Alessandra Meyer-Wölden: "Ja, ich werde wieder Mama."

Alessandra Meyer-Wölden hat bereits fünf süße Kids - jetzt bestätigt sie weiteren Nachwuchs. "Ja, ich werde wieder Mama", schreibt die Blondine selber bei Instagram.

Doch Alessandra Meyer-Wölden ist nicht etwa wieder schwanger. "Ja, ich werde wieder Mama...diesmal Hundemami! Die Kinder haben mich nach Jahren letztendlich davon überzeugen können, dass in unserer Familie nur noch ein Hund fehlt! Nun haben meine beste Freundin und ich die spannende Reise in die Südstaaten angetreten, um unser neues Familienmitglied abzuholen. Halte Euch auf dem laufenden und freue mich über Namensvorschläge für unsere 8 Wochen alte Hündin", schreibt die Ex von Oliver Pocher weiter.

Alessandra Meyer-Wölden hat bereits drei Kinder mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher. Vor knapp einem Jahr wurde sie wieder Mama von Zwillingen geworden. Mit der ganzen Familie wohnt die 35-Jährige happy in Amerika.