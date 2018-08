lässt es sich derzeit im Urlaub auf Sardinien gutgehen. Regelmäßig lässt sie ihre Fans daran teilhaben, zeigt sich auf ihrem -Account immer wieder in knappen Outfits. Doch ihr neuestes Bild schockiert...

Alessandra Meyer-Wölden: Zeigt sie hier ihre Kinder?

"Iss mal was, is ja nix dran an dir!"

Alessandra postete ein Selfie im gestreiften Badeanzug. Was sofort ins Auge sticht: Die Ex von Oliver Pocher wirkt extrem abgemagert. Sogar die Knochen des Schlüsselbeins stechen hervor. Die Fans machen sich große Sorgen um ihr Idol. "Viel zu dünn!!!" und "Hübsch, aber iss mal was, is ja nix an dir dran", finden sie.

Alessandra macht viel Sport und achtet auf gesunde Ernährung

Immer wieder gab es Magersucht-Gerüchte. Viele werfen Alessandra vor, dass man als fünffache Mutter ohne Hungern nicht mehr so eine Figur haben kann. "Mich trifft so etwas relativ wenig, aber ich muss mich schon wundern, dass Menschen andere regelrecht beschimpfen, weil sie sie als zu dick oder zu dünn empfinden. Da hört der Spaß dann auch irgendwo auf", sagte sie vor einiger Zeit in einem Interview mit . "Ich bin schon immer schlank gewesen. Das ist Veranlagung."

Alessandra Meyer-Wölden: „Alle meine Freundinnen haben mir die Freundschaft gekündigt"

Trotzdem zeigt sie sich auf Instagram regelmäßig beim Workout, Yoga oder Joggen. "Ich mache viel Sport, ernähre mich gesund, ich fühle mich wohl und gut. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich für meinen Körper rechtfertigen muss. Letztendlich ist das mein Körper und ich muss damit zufrieden sein und nicht andere."