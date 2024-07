Alessandra Meyer-Wölden & Oliver Pocher: Sind sie längst wieder ein Paar? "Olli ist nun mal ein Beziehungsmensch"

Pikant: Amira wohnt aktuell nur eine Straße entfernt – übrigens in dem Haus, das Pocher und Sandy damals als Paar bewohnten. Für Amiras noch frische Beziehung mit Moderator Christian Düren (34) dürften diese neuen Entwicklungen eine weitere Herausforderung sein. Denn wer wohnt schon gerne Tür an Tür mit dem Ex und dessen Ex? Zumal sich jetzt natürlich viele fragen, ob Olli und Sandy längst heimlich auch wieder ein Liebespaar sind?