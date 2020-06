Alessandra Meyer-Wölden: Versehentlich die Namen ihrer Zwillinge enthüllt

So sehr sie bei Let's Dance momentan im Scheinwerferlicht steht - ihr Familienleben hielt Alessandra Meyer-Wölden stets streng unter Verschluss.

Mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (38) hat die 32-Jährige drei Kinder, Auftritte in der Öffentlichkeit oder gar Fotos in den Social Media waren jedoch immer tabu.

Nicht einmal die Namen ihrer zuletzt geborenen Zwillinge waren öffentlich bekannt - jedenfalls bis jetzt, denn auf Instagram lüftete Alessandra mit einem Foto nun das gut gehütete Geheimnis!

Kurz vor ihrem großen Let's Dance-Tanzdebüt am Freitagabend richtete Alessandra süße Worte an ihre drei Kinder und schrieb:

"Ok meine Engel, Mamis erster Tanz ist für euch Drei. Ich liebe euch."

So weit so gut, doch zu dem liebevollen Gruß an den Nachwuchs postete die 32-Jährige ein Foto von den goldenen Tanzschuhen, die sie bei ihrem Wiener Walzer mit Tanzpartner Sergiu Luca tragen würde, offenbar ihre ganz persönlichen Glücksbringer.

Auf den Schuhen gut zu erkennen: Die mit Perlen gestickten Namen ihrer drei Kinder Nayla (6), Emanuel und Elian (4)!