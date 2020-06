Alessandra Pocher zieht bei Mehmet Scholl ein!

Während sich ihr Ex Oliver im Liebesurlaub mit seiner neuen Freundin befindet, richtet Sandy sich mit den Kindern im neuen Zuhause ein. Neidisch auf das frische Liebesglück ihres Mannes ist sie nicht: "Ich habe immer gesagt, dass ich mich für Olli freuen würde, wenn er sich neu verliebt", so Sandy letzte Woche gegenüber der Bild. "Mir geht es hervorragend", so Sandy weiter. "Wir haben eine schöne Bleibe gefunden und freuen uns jetzt auf Weihnachten."