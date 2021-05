Alessia Herren: Tränen-Drama am Vatertag

Dass Alessia sich so offen in den sozialen Netzwerken zeigt, kommt nicht bei jedem gut an. Immer wieder wird die "Kampf der Realitystars" von fremden Menschen angefeindet. "Jeder Mensch trauert anders!", rechtfertiget sie sich in ihrer Story. Im gleichen Atemzug machte Alessia ein trauriges Geständnis. "Ich weine sehr, sehr oft, aber für mich alleine. Ich weine, wenn ich zu Hause bin, wenn ich Auto fahre, aber nicht vor euch!" Lässt sich nur hoffen, dass nach dieser Ansage die bösen Nachrichten endgültig ein Ende nehmen...

Dieses Jahr mussten wir uns von einigen weiteren Promis verabschieden. Von wem? Das erfahrt ihr im Video: