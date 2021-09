Kampf der Realitystars: Videobotschaft von Willi Herren! Diese Szenen rühren zu Tränen

Am 20. April wurde Willi Herren tot in seinem Appartement gefunden. Besonders für seine Tochter Alessia brach eine Welt zusammen. Er war ihr großes Vorbild. Um in seine Fußstapfen zu treten, nahm sie kurz vor der Tragödie bei "Kampf der Realitystars" teil. Beim Dreh in Thailand überraschte Papa Willi sie sogar mit einer Videobotschaft. Jetzt werden die emotionalen Szenen im TV gezeigt…