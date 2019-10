Alex Hindersmann: Erschütternde News vor seiner "BiP"-Teilnahme

Alex Hindersmann galt als absoluter Publikumsliebling. Als er zum ersten Mal bei " " teilnahm, flogen ihm nur so die Frauenherzen zu. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet...

Schwere Vorwürfe gegen Alex Hindersmann

Viele Fans werfen ihm vor, dass er gar nicht nach der wahren Liebe sucht, sondern nur ins will. Schließlich nimmt er jetzt bereits zum dritten Mal an einem Dating-Format teil. Nachdem es auch mit der diesjährigen "Bachelorette" Gerda Lewis nicht klappte, versucht er jetzt sein Glück bei " ".

Die Fans sind davon überhaupt nicht begeistert. Auf seinem -Account häufen sich die negativen Kommentare. "Schade. Dachte eigentlich du bist nicht so fernsehgeil...", " hat eine neue Wanderhure" und "Langsam wird es albern...", machen sie ihrem Ärger Luft.

Alex Hindersmann: "Ich habe Bock auf Frauen, die es wirklich ernst meinen"

Und Alex? Der beteuert weiterhin, dass er in der Show nur nach der wahren Liebe sucht. "Ich habe Bock auf Frauen, die es wirklich ernst meinen", erklärt er gegenüber RTL. Ob er es selber genauso so ernst meint? Das zeigt sich in den nächsten Wochen bei "Bachelor in Paradise" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL)...

