Alex Hindersmann: Überraschende Enthüllung nach seinem Aus!

Alex Hindersmann hatte in letzter Zeit einfach kein Glück mit den Frauen. In der letzten Staffel erhielt er von "Bachelorette" die letzte Rose. Doch ihre Beziehung zerbrach kurz nach der Ausstrahlung. Dieses Jahr versuchte Alex sein Glück bei – ohne Erfolg!

Alex Hindersmann gab Gerda Lewis einen Korb

In der letzten Folge schmiss er freiwillig das Handtuch. "Es ist eben schwierig, wenn man erst in der dritten Woche dazu kommt. Auf der einen Seite will ich dich schon kennenlernen, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ist schon schwierig, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich dich noch kennenlernen kann", gab er im Einzelgespräch mit Gerda zu. Wenig später verkündete Alex: "Ich habe für mich entschieden, die Reise zu beenden. Die Zeit fehlt einfach. Wir haben einfach nicht so die Bindung."

Findet Alex seine Traumfrau bei "Bachelor in Paradise"?

Doch der Fitnesstrainer will die Hoffnung noch nicht aufgeben. Deswegen wird er die Liebes-Suche bei "Bachelor in Paradise" fortführen. In der Show suchen ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kandidaten nach ihrem Traumpartner. U.a. wagen dieses Jahr auch , Carina Spack und Jade Übach die Reise ins Paradies. Ob für Alex wohl endlich die Richtige dabei ist? Wie heißt es doch so schön: Alle guten Dinge sind drei...

