Alex Hindersmann: Überraschende News nach Liebes-Aus!

Ihre Liebesgeschichte fing so romantisch. Im traumhaften Finale von " " überreichte ihrem Traumprinzen Alex die letzte Rose. Doch die Schmetterlinge im Bauch waren schnell verflogen. Nur zwei später war wieder Schluss.

Zoff zwischen Nadine und Alex

"Was genau zwischen UNS vorgefallen ist, wissen exakt zwei Menschen: Alex und ich. Wir haben beschlossen aus Respekt voreinander nicht weiter darüber zu reden", teilte Nadine ihren Followern mit. Doch Alex fand deutlichere Worte. Nadine soll die diejenige gewesen sein, die den Schlussstrich gezogen hat. "Wir haben in den letzten Tagen & Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", schrieb er. Wenig später kommentierte er ein Bild mit den Worten: "Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen. Das Karma wird dich irgendwann kriegen und ich freue mich drauf." Ob er damit Nadine meint?

Bachlorette Nadine Klein & Alex Hindersmann: Bittere Enthüllung nach Trennung!

Alex kehrt in den Alltag zurück

Mittlerweile ist der Liebeskummer bei Alex verflogen. Der Fitnesstrainer stürzt sich voll und ganz in die Arbeit. Auf teilte Alex seinen Fans jetzt mit, dass er einen neuen Job hat. Zu einem Schnappschuss hinter einem Tresen schriebe er: "Ich bin wieder in meinem alten Studio. Das ist für mich nicht irgendein Studio, sondern das Studio, was ich vor 2 Jahren selber mit geplant und eröffnet habe. Es ist schön wieder an alter Wirkungsstädte zu sein. Ich bin hier wieder Teilzeit und mache alles andere genauso wie vorher weiter. Wie sagt man so schön: von nichts kommt nichts."

Seine Fans sind von so viel Bodenständigkeit begeistert. "Schön mal jemanden zu sehen, der viele Follower im Internet hat, aber trotzdem noch seiner normalen Arbeit nachgeht" und "Es unterstreicht deine Glaubwürdigkeit und zeigt, dass du eine bodenständige und smarte Person bist", lauteten nur einige der vielen positiven Kommentare.