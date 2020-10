Alex Hindersmann & Wioleta Psiuk : Jetzt eskaliert der Rosenkrieg!

Auch Wioleta selbst meldete sich via Instagram bereits zu Wort. "Meine Nacht war etwas unruhig. Ich habe einige Nachrichten bekommen bezüglich der Story von Alex. Ich finde, da zeigt die Person nochmal sein wahres Gesicht. Sein Verhalten zeigt, dass er Angst davor hat, dass ich die Wahrheit sage. Sonst würde er ja nicht so ausflippen. Kein Mensch rastet so aus, wenn er denkt, er hat nichts zu verheimlichen. Mir fehlen einfach die Worte!", erklärte sie ihren Followern. Weitere Details werden wir am Sonntag bei "Explosiv Weekend" um 16:45 Uhr erfahren...

Wie tickt Alex Hindersmann wirklich? Im Video erfahrt ihr alle wichtigen Infos über den "Bachelorette"-Gewinner: