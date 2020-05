Álex Lequio: Spanischer Royal stirbt an Krebs!

Bittere Neuigkeiten aus Spanien! Álex Lequio, ein Cousin zweiten Grades von König Felipe, ist tot. Vor zwei Jahren wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Bei ließ Álex seine Follower an seiner Behandlung teilhaben. Eigentlich sah es so aus, als ob er die tückische Krankheit besiegen würde. Doch vor einen Monat erlitt der Unternehmer einen Rückfall. Er wurde sofort in eine Privatklinik in Barcelona gebracht. Doch leider kam für ihn jede Hilfe zu spät. Álex wurde nur 27 Jahre alt.

Große Trauer um Álex Lequio

Seine Eltern, seine zwei Halbgeschwister und seine Freundin Carolina Monje waren bei ihm, als Álex die Augen für immer schloss. Seine Mutter Ana Obregón, die in Spanien als Schauspielerin bekannt ist, meldete sich bereits auf Instagram zu Wort. Zu einem gemeinsamen Bild mit ihrem Sohn schrieb sie: "Mein Leben ist vorbei."

