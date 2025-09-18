Alex Mariah Peter: „Ich wurde vergewaltigt.”
„[…] und es hat verdammt lange gedauert, mir das einzugestehen.“ – Mit bewegenden Worten macht Alex Mariah ihre traumatische Erfahrung öffentlich und gibt damit anderen Betroffenen eine Stimme.
Model Alex Mariah Peter spricht nun das erste Mal ganz offen über ihre Erfahrungen in der Jugend.
*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um sexuelle Gewalt. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!
„Ich dachte immer, das, was ich zu erzählen habe, ist überhaupt nichts wert.“ Mit diesem Satz in einem ihrer Instagram-Beiträge zur Veröffentlichung von „Work in Progress“ zeigt Alex Mariah Peter, wie schwer es ihr gefallen ist, ihr eigenes Buch in die Welt zu tragen. Für die erste transsexuelle GNTM-Siegerin war die Vorstellung, über ihre dunkelsten Kapitel zu sprechen, schwer auszuhalten. Kindheit, Einsamkeit, Selbstzweifel – und die Selbstsabotage, die sie jahrelang begleitete: All das legt sie in ihrem Buch offen. Kein Wunder, dass ihr die Promo fast wie ein Widerspruch erschien – wie kann man Werbung machen für etwas, das so persönlich ist? Doch nun, da das Buch erschienen ist, wird klar: Alex Mariah spricht so offen wie nie zuvor – bis hin zu ihrer schlimmsten Erfahrung, einer Vergewaltigung.
Sich die Vergewaltigung einzugestehen, war das Schwerste
Wann beginnt eine Vergewaltigung? Wenn man „nein“ sagt – oder muss man sich wehren? Sich schlagen, damit es dem Gegenüber klar wird, dass man nicht einverstanden ist? Genau diese und viele weitere Fragen gingen Alex Mariah, wie sie in ihrem neuen Buch „Work in Progress“ beschreibt, immer wieder durch den Kopf.
Es ist schon einige Jahre her: Alex war auf einer Party eines Mannes, mit dem sie in der Vergangenheit intim gewesen war. Müde und ausgelaugt legte sie sich in sein Bett, fernab des Partygeschehens. Dann passierte es: „Ich spüre Männerhände an meinem Körper, die meine Brust begrapschen, meinen Bauch entlangstreichen, deren Ziel ganz offensichtlich zwischen meinen Beinen liegt.“ Alex wehrte sich. „Ich habe keine Lust“, sagte sie – und dachte, damit sei es genug. Doch für den Mann über ihr war es nicht genug. Dann sah sie ihren Bekannten in der Tür stehen und realisierte: Der Mann war ein völlig Fremder.
Deshalb schwieg Alex Mariah über Jahre!
„Ich bin als Frau nicht selbst schuld, wenn Männer mich verbal belästigen oder sogar schlimmere Dinge tun“, so Alex Mariah gegenüber der „Bild”. Heute ist sie sich dessen bewusst. Damals jedoch entschied sie sich gegen eine Anzeige. Viele Male dachte sie darüber nach: Sie hatte nicht geschlagen, nicht laut um Hilfe gebrüllt – konnte man es dennoch anzeigen?
Heute weiß Alex Mariah: „Ich habe mehrfach klar und deutlich geäußert, dass ich nicht will. Dafür ist es irrelevant, ob ich wusste, wer mich gerade betatscht.“
Die wahre GNTM-Gewinnerin lernten wir kaum kennen
„Ich habe gemerkt, dass ich für die Außenwelt nicht mehr attraktiv sein wollte …“, so Alex Mariah in ihrem Buch. Dass die GNTM-Gewinnerin in den letzten Jahren drastisch an Gewicht zugenommen hat, ist vielen ihrer Fans aufgefallen. Doch erst heute wird klar, was wirklich dahintersteckt …
Einmal mehr zeigt sie damit: Das, was man auf den ersten Blick sieht, ist nicht alles, was eine Person ausmacht. Alex Mariah hat lange Zeit bewusst wenig von sich bei GNTM an die Öffentlichkeit preisgegeben. Persönliches ließ sie lieber aus der Showbranche heraus. Jetzt aber gibt sie einen vollen Einblick in ihr Innerstes – und bewegt damit tausende Fans.
Und noch wichtiger: Sie setzt ein klares Statement. Sie wurde vergewaltigt – und sie ist „als Frau nicht selbst schuld“.