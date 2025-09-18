Alex Mariah Peter: „Ich wurde vergewaltigt.”

„Ich dachte immer, das, was ich zu erzählen habe, ist überhaupt nichts wert.“ Mit diesem Satz in einem ihrer Instagram-Beiträge zur Veröffentlichung von „Work in Progress“ zeigt Alex Mariah Peter, wie schwer es ihr gefallen ist, ihr eigenes Buch in die Welt zu tragen. Für die erste transsexuelle GNTM-Siegerin war die Vorstellung, über ihre dunkelsten Kapitel zu sprechen, schwer auszuhalten. Kindheit, Einsamkeit, Selbstzweifel – und die Selbstsabotage, die sie jahrelang begleitete: All das legt sie in ihrem Buch offen. Kein Wunder, dass ihr die Promo fast wie ein Widerspruch erschien – wie kann man Werbung machen für etwas, das so persönlich ist? Doch nun, da das Buch erschienen ist, wird klar: Alex Mariah spricht so offen wie nie zuvor – bis hin zu ihrer schlimmsten Erfahrung, einer Vergewaltigung.