Alex Mariah Peter: Knallharte Ansage! Das lässt sie sich nicht gefallen

"Wenn ich etwas bei GNTM gelernt habe, dann war es auf jeden Fall Durchhaltevermögen", sagt Alex gegenüber "Closer". Auch wenn sie bis auf drei Wochen Kinderballett bislang noch keinerlei Tanzerfahrungen sammeln konnte, ist sie hochambitioniert: "Je mehr Augen zuschauen, desto mehr steigt ehrlicherweise auch der Ehrgeiz – aber verbissen bin ich nicht." Inzwischen hat sich das Model daran gewöhnt, ständig unter Beobachtung der Öffentlichkeit zu stehen. Eines jedoch geht Alex gehörig auf den Geist: die ständigen Fragen und Bemerkungen zu ihrem Gewicht!

Vergangenen November gestand sie ihren Fans auf Instagram innerhalb eines Jahres 40 Kilo zugenommen zu haben. "Es war ja auch offensichtlich, dass ich nicht mehr in eine Größe 34 passe", erklärt sie. "Dennoch finde ich Fragen zum Gewicht generell immer sehr unangebracht." Niemand soll ihrer Meinung nach das Gefühl haben, sich körperlich irgendwo anpassen oder orientieren zu müssen. Anderen Mädchen rät Alex darum: "Schaut weniger nach links und rechts! Beschäftigt euch nicht damit, was andere versuchen euch vorzugeben! Wie viel sollte man wiegen, was sollte man essen, um wie auszusehen…" Es sei generell ungesund, sich zu vergleichen. Das Model hat Frieden gemacht mit seinem Körper: "Ich finde mein fülligeres Ich genauso schön, wie mein schlankes Ich." Eine tolle Botschaft!