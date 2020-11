Alex Trebek: Der Moderator ist tot

36 Jahre lang moderierte Alex Trebek die beliebte Show "Jeopardy". Für viele Zuschauer gehörte er zur Kindheit, wie die Muppets oder das Sandmännchen.

Auch die Stars verbinden viel mit dem kanadischen Moderator und der Show "Jeopardy". So schreibt zum Beispiel Musiker John Legend: "Ich war als nerdiges Kind, das in Ohio aufwuchs, von Jeopardy besessen. Ich habe Alex Trebek geliebt und verehrt, seit ich mich erinnern kann. Was für eine große Karriere."

Ryan Reynolds trauert: "Er war so liebenswürdig und lustig. Und dazu noch neugierig, unerschütterlich, großzügig, beruhigend und natürlich kanadisch. Wir lieben dich, Alex. Und das werden wir für immer."

Die Show-Ikone Jimmy Fallon meint: "Der beste im Business. Wir werde dich vermissen, mein Freund. Ruhe in Frieden!"

Es ist ein trauriger Tag in der Medienwelt....