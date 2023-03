Alex Zverev & Sophia Thomalla: Jetzt spricht er über den größten Fehler seines Lebens

Wie "BILD" berichtet, will Alexander Zverev, dass sich seine Dokumentation vollkommen auf seine sportliche Karriere konzentriert. Wie gut das gelingen wird, steht in den Sternen, denn nicht nur der Tennisspieler selbst kommt zu Wort, sondern neben ihm ebenfalls Freundin Sophia Thomalla. Welche Rolle das Model einnehmen wird, ist bisher unklar. Doch "RTL" weiß die Spannung bei den Zuschauern aufrechtzuerhalten. Vielsagend heißt es in der Pressemitteilung, Alex Zverev spreche "intim wie nie zuvor über den größten Fehler seines Lebens, seine Kindheit und darüber, was ihn wirklich antreibt". Nanu? Den größten Fehler seines Lebens? Hat sich der umtriebige Olympiasieger etwas zuschulden kommen lassen? Es wäre für Sophia Thomalla nicht das erste Mal, dass ihr ein Sportler das Herz bricht. Erst 2021 turtelte ihr damaliger Freund und Fußballer Loris Karius am Strand von Mykonos miteinander anderen herum, während die Moderatorin zu Hause saß und sich nach ihrem Liebsten sehnte.

Was hinter dem großen Fehler von Alexander Zverev steckt, bleibt abzuwarten. Immerhin müssen sich alle Fans des Paares nicht mehr lang gedulden: Am 19. März wird das Geheimnis auf "RTL+" gelüftet!

Auch interessant