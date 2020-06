Alexander Klaws: Das ist seine Freundin Nadja!

Alexander und Nadja sind seit mehr als vier Jahren ein Paar, lernten sich bei der Arbeit am Musical "Tarzan" in Hamburg kennen. Alexander spielte die Hauptrolle, Nadja hatte die Zweitbesetzung der "Jane" übernommen. Ihre Ausbildung zur Musicaldarstellerin absolvierte Nadja von 2005 bis 2008 an der Joop van den Ende Academy in Hamburg. 2012 und 2013 begleitete die gebürtige Schweizerin Alexander bei dessen "Dir gehört mein Herz"-Musicaltour.

Ihre Beziehung haben die zwei bisher konsequent abseits der Öffentlichkeit geführt - daran wird sich wohl auch nach dem "Let's Dance"-Sieg nichts ändern. "Ich bin ja bekannt dafür, nicht alles nach außen zu kehren, die Vergangenheit hat mich das gelehrt", so Klaws im Interview mit "Amicella". "Wir sind jetzt keine Victoria und David Beckham, die sagen: 'So, du trägst jetzt mal die Schuhe und ich ziehe passend dazu mal das Sakko an.' Wir sind nicht darauf versessen, nach außen etwas darzustellen."

Viel Zeit, zu zweit den "Let's Dance"-Triumph zu genießen, bleibt nicht: Alexander ist bereits mit den Vorbereitungen für seine Rolle im Musical "Joseph" beschäftigt, steht ab dem 21. Juni in Tecklenburg auf der Bühne.