Alexander Klaws: Er wird zum zweiten Mal Vater!

Vom Frauenschwarm zum Super-Daddy! 2017 kam Sohn Lenny auf die Welt. Jetzt verkündet der Sänger stolz: Freundin Nadja Scheiwiller ist zum zweiten Mal schwanger.

Alexander Klaws & Nadja: Sex nach Terminkalender

Alexander Klaws und Freundin Nadja erwarten Baby Nummer 2

Auf lässt Alex die Baby-Bombe platzen. "Mein kleiner Großer hat die des Tages mal für euch gemalt", schreibt der Sunnyboy. Dazu veröffentlichte er ein Bild, auf dem Mama, Papa, Lenny und Baby gezeichnet sind. Wie süß!

Die Fans sind komplett aus dem Häuschen! "Herzlichen Glückwunsch", "Alles Gute für die kleine Familie" und "Oh wie schön!", lauten nur einige der Fan-Kommentare. Und auch prominente Kollegen gratulieren. "Tolle News", findet . Ex-" "-Konkurrentin kommentiert: "Ich freue mich so für euch." Auch wir wünschen der kleinen Familie alles Gute!

