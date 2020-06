Alexander Klaws: Mit Jive in die nächste Runde?

Diesen Erfolg möchte Alexander Klaws diese Woche mit einem Jive wiederholen.

Dafür trainiert er bis zu zehn Stunden am Tag, denn die Erwartungen nach dem ersten Auftritt sind hoch. Noch immer kann der Sänger und Musicalstar es gar nicht fassen, dass er so ein gutes Feedback bekommen hat: "Ich bin immer noch ein bisschen baff. Ich habe Probleme, das in Worte zu fassen. Es ist ein unfassbarer Start gewesen für uns, wir haben hart trainiert, aber dass es so gut ausfällt..."

Damit hat das Tanzpaar sich aber wohl eher keinen Gefallen getan, denn nun liegt die Latte für Alexander Klaws und Isabell Edvardsson wirklich hoch. Um noch einmal so eine gute Bewertung von der Jury zu erhalten, müssen sie wieder perfekt tanzen.

Dass Isabel Edvardsson das Beste aus ihren Promi-Partner herausholt, hat sie schon einmal bewiesen. Zusammen mit Wayne Carpendale gewann sie die erste Staffel von "Let's Dance". Und wenn sie und Alexander Klaws in diesem Tempo weitermachen, stehen die Chancen gut, dass sie in dieser Staffel wieder bis ganz zum Ende mittanzt.