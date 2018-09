Alexander Klaws: Süßes Liebes-Geständnis

Der ehemalige -Gewinner und seine Freundin Nadja Scheiwillier gaben im Februar 2017 die Geburt ihres Kindes bekannt. Mehr Details zu ihrem Kind waren bisher kaum bekannt – bis jetzt! Denn nun äußert sich so offen wie noch nie.

Seitdem Alexander Klaws stolzer Papa hat, hat er noch nie so wenig geschlafen. "Wenn man in die Kinderaugen schaut und dann ein süßes 'Papa' rauskommt, dann vergisst man die Müdigkeit und alles, was einen plagt", erzählt er nun gegenüber „Promiflash“.

Alexander Klaws ist happy

"Ich bin, glaube ich, so krass verliebt gerade in Nadja und in meinen Kleinen, es ist eine tolle Phase", so der Musical-Star weiter. Nicht nur beruflich, sondern auch privat könnte es für ihn derzeit kaum besser laufen. Ganz nebenbei verrät er dann auch noch ein Liebes-Geheimnis: "Wir unterstützen uns gegenseitig, um einfach füreinander da zu sein."