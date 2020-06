Alexander Skarsgard: Hat er seine große Liebe gefunden?

Skarsgard führt bereits seit mehreren Monaten eine heimliche Beziehung mit seiner 23-jährigen Schauspielkollegin Alicia Vikander, doch jetzt häufen sich die Vermutungen, dass es sich dabei nicht nur um eine lose Liaison handelt. "Sie meinen es definitiv ernst", ist sich ein Insider sicher, den das amerikanische "Star"-Magazin zitiert. Der 36-jährige Schwede, der sein Privatleben nicht gerne in der Öffentlichkeit zelebriert, hatte sich 2011 nach zweijähriger Beziehung von Kate Bosworth getrennt und sich danach für kurze Zeit mit Model Anne Vyalitsyna vergnügt. Seine neue Liebe Alicia Vikander, die derzeit noch am Anfang ihrer internationalen Filmkarriere steht, wird ab Dezember an der Seite Keira Knightleys und Jude Laws in der Literaturverfilmung "Anna Karenina" in unseren Kinos zu sehen sein. © WENN