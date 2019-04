Alexander Zverev: Er ist wieder Single

Reddit this

Vor Kurzem wurde noch spekuliert, was da eigentlich zwischen Alexander Zverev und Topmodel läuft. Und dass, obwohl der 22-Jährige eigentlich mit Olga Sharypova zusammen war. Naja, zumindest bis jetzt...

Lena Gercke: Enthüllt! Das läuft mit Tennisspieler Alexander Zverev

Alexander Zverev hat sich getrennt

Denn wie Alexander Zverev jetzt in einer Pressekonferenz bekanntgegeben hat, ist er wieder Single. "Ihr wisst ja: Ich bin immer ehrlich zu euch Journalisten. In letzter Zeit sind viele Dinge passiert. Die Managementsituation, die Kraft kostet. Mein Vater kann dazu erstmals nicht bei mir sein. Und die Beziehung mit meiner Freundin ist zu Ende", erklärt der Sportler ganz offen in München.

Und weiter: "Solche Sachen gehören dazu. Andere Spieler würden darüber gar nicht reden, aber das ist bei mir so. Ich nehme mir solche Sachen immer zu Herzen. Jetzt beruhigt sich aber alles gerade wieder. Ich bin jetzt gerade glücklich mit meinem Leben und auf dem Tennisplatz. Die letzte Zeit hatte ich zu viele andere Sachen, über die ich mir Gedanken machen musste. Das ist sehr wichtig und wird hoffentlich etwas ändern." Ehrliche Worte, die man nicht von vielen so offen gesagt bekommt.

Was läuft zwischen Alexander Zverev und Lena Gercke?

Doch jetzt, da der Hamburger offiziell Single ist, fragt man sich natürlich noch mehr: Was läuft zwischen ihm und Lena Gercke? Immer wieder sieht man die beiden zusammen auf Events. Und immer haben sie viel Spaß. Doch mehr als Freundschaft soll dort nicht sein.

"Leute! Lena ist ein unglaublich nettes Mädchen, sie ist unglaublich hübsch und unglaublich sympathisch. Wir sind wirklich eng miteinander. Aber wir waren nie ein Paar", verriet er gerade erst gegenüber "Bild".