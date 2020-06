Alexandra Maria Lara steht auf Gentlemen

"Ich mag es, wenn Männer höflich sind und gute Manieren haben. Wenn er mich zum Lachen bringen kann, ist das was ganz Großartiges und auch wenn er gut tanzen kann. Aber ich habe ja so einen tollen Mann, insofern - was soll ich sagen." Alexandra Maria Lara ist ab dem 15. Dezember an der Seite von Matthias Schweighöfer in "Rubbel die Katz" im Kino zu sehen. © WENN