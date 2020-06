Alexandra Neldel ist Merkel-Fan

Im Gespräch mit der Zeitschrift "Gala" outet sie sich nun als Fan der Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Ich finde sie klasse! Ich hege eine Menge Sympathien für diese Frau. Sie wirkt auf mich sehr authentisch und tatkräftig. In ihrem Job als Kanzlerin macht sie sich wirklich gut." Obwohl sie in "Der Minister" als Politiker-Ehefrau zu sehen ist, würde sich Neldel privat nicht unbedingt als besonders politisch bezeichnen, wie sie gesteht. "Ich gehe wählen, aber bin ich deswegen politisch? Ich engagiere mich nicht für die Politik, bin aber sehr wohl politisch interessiert und verfolge, was in Deutschland und dem Rest der Welt passiert." "Der Minister" ist am 12. März in Sat.1 zu sehen. © WENN