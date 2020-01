Alexis Eddy: Der MTV-Star ist tot

Reddit this

Alexis Eddy hatte noch ihr ganzes Leben vor sich. Nun ist die 23-Jährige tot. Sie wurde am Donnerstag tot in ihrer Wohnung in West Virginia aufgefunden.

Jede Hilfe kam zu spät

Wie „TMZ“ berichtet, ging am frühen Morgen ein Notruf bei der Polizei ein, in dem es hieß, dass eine Frau einen Herzstillstand erlitten habe. Als die Sanitäter bei der US-Amerikanerin ankamen, konnten sie nichts mehr für sie tun. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt und soll nun untersucht werden.

Alexis suchte 2017 in der MTV-Reality-Show „Are You The One?“ die große Liebe und erlangte dadurch große Bekanntheit bei den -Zuschauern. Sie sprach offen darüber, lange drogenabhängig gewesen zu sein. Im vergangenen Jahr berichtete sie jedoch stolz, ihre Sucht endlich besiegt zu haben.

