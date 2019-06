"Alf"-Star Max Wright ist tot!

Große Trauer in der Schauspielwelt. Am vergangen Mittwoch verstarb " "-Star Max Wright an seinem Krebsleiden in seinem Haus in Hermosa Beach in Kalifornien.

Max Wright spielte Willie Tanner

Bekanntheit erlangte Max Wright vor allem in den 80er- Jahre durch seine Rolle als Willie Tanner in der Kult-Serie "Alf". Als sympathischer Ziehvater des flauschigen Außerirdischen "Alf" konnte er sich in die Herzen der Serien-Fans spielen. Aber auch nach dem "Alf"-Aus war Max Wright in zahlreichen Produktionen zu sehen, wie beispielsweise in der 90er- Serie "Friends". Nun schloss der Star für immer seine Augen.

Max Wright erlag dem Krebs

Wie nun durch seine Familie gegenüber "TMZ" berichtet wird, hat Max jahrelang gegen den Krebs gekämpft - vergeblich. Schon 1995 war bei Max Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert wurden, welcher allerdings erfolgreich behandelt werden konnte. Bis zu seinem Tod befand sich Max jedoch in Remission. Seine Frau Linda starb bereits 2017 an Brustkrebs. Sie und Max hinterlassen zwei Kinder.