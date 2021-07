Alfred Biolek: Auch sein Adoptivsohn ist kürzlich verstorben!

Alfred Biolek selbst musste erst in diesem Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als sein Adoptivsohn Keith Biolek-Austin verstarb. "Wir hatten eine sehr enge Verbindung, bis Keith zurück nach Amerika gezogen ist. Trotz allem Abstand sind wir tief gerührt", sagte der Fernseh-Star laut der "Bild". Sein weiterer Adoptivsohn Scott war bis zuletzt an seiner Seite und bestätigte nun auch die traurige Todesnachricht. Und auch in der Öffentlichkeit hat er seinen berühmten Adoptivvater immer wieder begleitet.

