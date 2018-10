Alfred Biolek: Trauriger Abschied von dem TV-Star!

Reddit this

Für Jahrzehnte war Alfred Biolek ein fester Bestandteil der deutschen -Landschaft. Mit Sendungen wie "Boulevard Bio" oder "alfredissimo!" erreichte der Star ein Millionenpublikum und konnte dadurch eine riesen Fan-Base für sich gewinnen. Doch jetzt das Traurige. Wie der 84-Jährige nun bekannt gab, will er sich aus der Öffentlichkeit zurück ziehen - für immer!

Alfred Biolek: Wie steht es um seine Gesundheit?

Alfred Biolek nimmt Abschied

Wie der TV-Star nun verriet, möchte er endlich sein Alter in Ruhe genießen und den Schritt aus der Öffentlichkeit wagen. So erklärt er gegenüber "Bunte": "Es strengt mich enorm an, fotografiert zu werden und Interviews zu geben. Das Gespräch mit Bunte ist definitiv mein letztes Interview. Ich habe genug öffentlich geredet. Es reicht." Ehrliche Worte, die zeigen: Der 84-Jährige hat genug vom Medienrummel. Doch wie geht es dem Star eigentlich gesundheitlich?

Alfred Biolek: So geht es ihm wirklich

Während es in den vergangenen Jahren um die Gesundheit des teilweise kritisch stand, scheint es dem 84-Jährigen mittlerweile wieder gut zu gehen. So ergänzt er: "Es geht mir gut. Ich muss keine Medikamente nehmen. Ich bin halt alt." Ein Glück! Ist zu hoffen, dass Alfred Biolek seinen wohlverdienten Ruhestand in vollen Zügen genießen kann...