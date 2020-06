Alicia Silverstone verteidigt Mund zu Mund-Fütterung

Als sie den Clip online stellte, habe sie nie damit gerechnet, dass er so viele Kontroversen auslösen würde, erklärte sie nun. "Die Leute haben ihre Kinder seit tausenden Jahren so gefüttert, es ist ein Entwöhnungs-Prozess. Ich finde das ganz wunderbar und ich muss jedes Mal lachen, wenn er das macht." Außerdem versicherte die Aktrice, dass sie mit dem Video niemandem Vorschriften machen wollte, wie andere Mütter ihre Kinder zu ernähren hätten. "Ich weiß, dass das ganz natürlich und wundervoll ist und habe nicht versucht, irgendjemandem zu sagen, was er zu tun hat", stellte sie klar und fügte hinzu, dass sie es trotz der Kritiken nicht bereut, das kontroverse Video online gestellt zu haben. Die Aktrice zieht den zehn Monate alten Bear Blu gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher Jarecki groß. © WENN