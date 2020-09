Alien Huang: Der Pop-Star stirbt mir nur 36 Jahren!

Wie unter anderem "Daily Star" berichtet, wurden Feuerwehrleute um 11.30 Uhr in das Haus von Alien in Taipeh im Bezirk Beitou gerufen, wo Aliens Leiche gefunden wurde. Angeblich war Alien halbnackt und voller Blut, als sein Vater seinen leblosen Körper im Flur in der Nähe des Badezimmers vorfand. Woran der Star verstarb, wurde von seinem Management bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Wie es heißt, wurden die polizeilichen Ermittlungen bereits eingeleitet.