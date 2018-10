Alina Merkau: Heimliche Hochzeit

Reddit this

Die Hochzeit soll schon am 12. Oktober stattgefunden haben. Erst jetzt teilte sie auch ein Hochzeits-Pic mit ihrem Freund bei . "Yes! 12. Oktober 2018. Liebe meines Lebens. Wie Wind und Meer. Für immer", schrieb sie zu dem Schnappschuss. "Just Married" setzte sie als Hashtag dahinter.

Alina Merkau postet Hochzeits-Pic

Die Fans sind vor allem von dem Hochzeits-Look total begeistert. „Wunderschönes Kleid und mal was anderes“, schrieb beispielsweise ein Follower. Alina Merkau und ihr Freund Rael Hoffmann sind schon seit mehreren Jahren ein Paar. Ihre gemeinsame Tochter kam im Jahr 2016 zur Welt.

Bekannt ist Alina Merkau vor allem als Moderatorin im „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ und ist regelmäßig an der Seite von Matthias Killing zu sehen. Sie ist aber auch Schauspielerin und stand für mehrere Produktionen vor der Kamera – darunter Serien wie „Praxis Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“.