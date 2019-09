"Frühstücksfernsehen"-Alina Merkau: "Mein Baby hat mich ausgesaugt"

Reddit this

Über 20 Kilo in vier Monaten: TV-Moderatorin Alina Merkau erklärt ehrlich, mit welchen gesundheitlichen Problemen sie nach der Geburt ihrer Tochter zu kämpfen hatte.

Sie ging körperlich an ihre Grenzen!

Vor rund drei Jahren wurden Alina Merkau und ihr Mann Rael Hoffmann zum ersten Mal Eltern: Das Paar freute sich über die Geburt von Tochter Rosa.

Während sich andere junge Mütter in den ersten Monaten oft mit Babypfunden befassen, litt die Moderatorin unter einem ganz anderen Problem: Ihrem rapiden Gewichtsverlust, der fsich in starken gesundheitlichen Problemen auswirkte!

"Frühstücksfernsehen"-Alina Merkau: So sehr zehrte sie das Stillen aus

Wie Alina Merkau gegenüber der Bild erklärte, flossen nach der Geburt ihres Töchterchens die Pfunde nur so dahin, was zu einem Gewichtsverlust von über 20 Kilo in nur vier Monaten führte:

"Dafür habe ich kein bisschen gehungert. Im Gegenteil – ich futterte wie ein Scheunendrescher, machte kaum Sport. Doch die Kilos purzelten nur so."

Durch das Stillen hätte sie mehr und mehr abgenommen, bis sie sich aufgrund von starken gesundheitlichen Problemen schließlich in ärztliche Behandlung begeben hätte:

"Rosa hat mich durch das Stillen quasi ausgesaugt. Das hat mich am Ende sogar krank gemacht", so die 33-Jährige, "Ich musste ja auch für das Baby und meinen Job da sein. Doch in der schlimmsten Phase hatte ich dazu kaum Kraft."

Bei anderen Frauen sei sie dennoch kaum auf Verständnis gestoßen, so Alina Merkau weiter:

"Frauen sagen mir, das sei ein Luxusproblem. Ich solle mich nicht beschweren, so schlank wie ich bin."

Inzwischen geht es dem "Frühstücksfernsehen"-Star zum Glück wieder besser, bei einer Größe von 1,64 Metern wiegt die Moderatorin laut eigenen Angaben 55 Kilo.