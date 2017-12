Model soll sich mit Sex-Virus infiziert haben

Schock für Aline Massel: Das deutsche Model soll sich mit einem Sex-Virus infiziert haben, nachdem sie mit einem Milliardär geschlafen hat.

Nun verklagt sie ihren ehemaligen Liebhaber, nachdem er sie angeblich mit der Sex-Krankheit angesteckt haben soll. Sie fordert von ihm eine gewaltige Summe von 15 Millionen Dollar, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die ehemalige „Miss International Germany“ aus dem Jahr 2012 behauptet, dass es sich bei dem Erreger um „Humanen Papillomviren“ (HPV) handeln soll – dieser kann wiederrum Gebärmutterhalskrebs auslösen.

Das Model und der Unternehmer haben sich im Jahr 2014 kennengelernt, wie die „New York Daily News“ berichtet. Aline Massel wurde damals in Hamburg geboren und ging dann später auf eine High School im US-Bundesstaat New York. Zunächst machte sie ein Studium, danach besuchte sie eine Schauspielschule und modelte in New York.