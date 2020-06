Alisa & Patrick: Jetzt wollen sie zusammenziehen

Zu Beginn ihrer Beziehung zweifelte so mancher an ihrer Liebe, und auch nach mittlerweile rund acht Monaten Pärchenglück müssen Alisa Persch (27) und Patrick Cuninka (25) die Trennungsgerüchte immer wieder neu wegturteln.

Doch zumindest für das Bachelorette-Paar selbst schien von Anfang an kein Zweifel am großen Liebesjackpot zu bestehen - Grund genug, jetzt auch endlich die Planung der gemeinsamen Zukunft in Angriff zu nehmen!

Und das in großen Beziehungsschritten, denn wie sie jetzt verrieten, wollen Alsia und Patrick Nägel mit Köpfen machen und so schnell es geht zusammenziehen!

"Ans Zusammenziehen haben wir eigentlich schon von Anfang an gedacht und das auch geplant. Das ist wegen der Arbeit ein bisschen kompliziert. Aber wir werden es früher oder später schon hinbekommen", erklärt Patrick gegenüber Promiflash.