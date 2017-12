Alissa Harouat: Die Bachelor-Siegerin ist schwanger!

Mit Jan Kralitschka hatte es damals nicht geklappt... Wie sie die große Liebe doch noch fand, erzählt sie in "Closer"...

Vier Jahre lang musste Alissa Harouat (30) auf das Happy End warten: Als sie 2013 von „Bachelor“ Jan Kralitschka (41) die letzte Rose bekam, hielt ihr Glück nicht lange. Vor laufender Kamera wurde sie damals verlassen. Heute hat die ehemalige RTL-Kandidatin einen neuen Freund – und ist im siebten Monat schwanger.

Bachelor-Alissa Harouat zeigt ihren neuen Freund!

Schützend hält Alissa die Hände vor ihr Bäuchlein. „Ich kann kaum glauben, dass bald unser erstes Kind zur Welt kommt“, schwärmt sie während des "Closer"-Fotoshootings. „Seit ich vor zwei Wochen von meinem Frauenarzt erfahren habe, dass es ein Mädchen wird, shoppe ich wie eine Wahnsinnige“, erzählt sie und lacht dabei.

Vater der Kleinen ist Alissas Freund Malte

Seit einem Jahr sind die gelernte Steuerfachangestellte und Key-Account-Manager Malte ein Paar. „Wir haben uns über ein Dating-Portal kennengelernt. Er hat mich angeschrieben, und wir haben uns getroffen.“

Es war Liebe auf den ersten Blick – und ziemlich schnell zog der 30-Jährige zu Alissa in den Hunsrück. „Noch leben wir in meiner Wohnung, aber nächstes Jahr im Sommer ziehen wir um. Malte hat uns hier in der Nähe ein Grundstück gekauft – und wir haben auch schon ein Fertighaus ausgesucht. Deshalb gibt es für die Kleine auch noch kein richtiges Kinderzimmer, sie schläft erst mal bei uns im Schlafzimmer.“

Nach Baby und Umzug soll dann auch Hochzeit gefeiert werden. „Ich fühle mich wirklich angekommen“, sagt Alissa. Zu „Bachelor“ Jan Kralitschka hat die 30-Jährige keinen Kontakt mehr. „Ich habe nie wieder was von Jan gehört – oder ihn gesehen. Das letzte Mal war kurz nach dem ,Bachelor‘-Finale in der Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig. Da bin ich auch froh drüber.“