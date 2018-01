Alissa Harouat: "Ich wäre fast gestorben"

Die ehemalige „Bachelor“-Gewinnerin enthüllt exklusiv in "Closer", warum ihr Baby ein echtes Wunderkind ist...

Alissa Harouat: Die Bachelor-Siegerin ist schwanger!

Gerade erst zeigte Alissa Harouat (30) stolz ihren Babybauch. Die ehemalige „Bachelor“-Gewinnerin ist im siebten Monat schwanger. Doch ihre Tochter ist ein echtes Wunder! Denn die 30-Jährige hatte vor eineinhalb Jahren einen schweren Unfall, schwebte in Lebensgefahr. In "Closer" spricht Alissa über die tragische Zeit.

„Es war der 19. Mai 2016 – ein Donnerstagabend. Das Wetter war schön, und ich bin mit meinem damaligen Freund nach der Arbeit zum Inlineskaten aufgebrochen.“ Die beiden fuhren auf dem Radweg einer Landstraße, als es passierte. „Ich stürzte und fiel auf den Kopf. Ich selbst kann mich an nichts erinnern. Mein damaliger Freund sagte mir später, dass ich bewusstlos auf dem Asphalt lag und aus dem linken Ohr blutete.“

„Die Ärzte sagten mir, dass ich ein Pflegefall bleibe“

Alissa wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus Koblenz geflogen. „Ich hatte schwere Kopfverletzungen, frontobasale Hirnblutungen, ein Hirnempyem und eine Felsenbeinfraktur.“ Lange Zeit lag Alissa in der Klinik, wurde danach in eine Reha-Einrichtung überwiesen. „Durch die schweren Hirnschäden musste ich vieles neu lernen: Laufen und Greifen zum Beispiel. Meine linke Körperhälfte war taub, wie nach einem Schlaganfall. Die Ärzte sagten mir anfangs, dass ich ein Pflegefall bleibe.“

Ausgerechnet in dieser Zeit zerbrach auch Alissas Beziehung. Doch die 30-Jährige ließ sich nicht unterkriegen. Und lernte ein halbes Jahr später ihren heutigen Freund Malte (30) kennen. Mit dem Key-Account-Manager erwartet sie nun ihr erstes Kind, ein Mädchen. „Wegen des Unfalls lasse ich mich während meiner Schwangerschaft natürlich intensiver untersuchen. Mein Arzt macht bei jedem Termin einen Ultraschall“, sagt Alissa. Und verrät stolz: „Es ist zum Glück alles in Ordnung, die Kleine entwickelt sich prächtig.“

Die werdende Mutter hat mit den Folgen des Unfalls allerdings noch heute zu kämpfen. „Ich kann mich schlecht konzentrieren. Es gibt Tage, an denen ich Buchstaben oder ganze Wörter beim Schreiben vergesse. Auch mein Kurzzeitgedächtnis arbeitet nicht mehr so gut. Oft kann ich mich an Dinge, die mir gerade erzählt wurden, nicht mehr erinnern.“ Zudem quälen sie Kopfschmerzen und ein Tinnitus. „Und ich habe noch Panikattacken. Aber es wird immer besser. Die Freude auf mein Baby macht es einfacher.“