Alle meine Frauen: Polygamist Kody Brown lässt sich scheiden und heiratet neu

So schräg die Familienstruktur auch ist, so nimmt man Kody Brown und seine vier Frauen Meri, Christine, Janelle und Robyn Sullivan in "Alle meine Frauen" nicht als verrückte Freaks wahr. Die überzeugten Polygamisten und ihre 17 Kinder bringen den 22-köpfigen Familienwahnsinn gut zum Laufen.