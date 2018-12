In aller Freundschaft: Ausstiegs-Schock

Seit mittlerweile sieben Jahren ist Roy Peter Link bei „ “ zu sehen, seit rund drei Jahren spielt er auch in dem Spin-Off „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ mit. Doch damit ist bald Schluss: Roy Peter Link wird aus der beliebten -Serie aussteigen.

Nach 7 Jahren macht Roy Peter Link Schluss

"Manchmal sagt einem das Bauchgefühl einfach: Es ist Zeit für Neues. Und das war bei mir so", sagt der Schauspieler laut einer Pressemitteilung des Senders.

"Ich habe noch nie vorher an einem Set solch eine lebendige, kreative und fröhliche Stimmung erlebt wie bei 'In aller Freundschaft' und 'Die jungen Ärzte'", so der Dr. Niklas Ahrend-Darsteller weiter. Er bedankt sich außerdem bei seinen Fans und vor allem auch dem Team für die Zeit am Set. Roy Peter Link will sich künftig auf neue Projekte konzentrieren.